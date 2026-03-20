中国の王毅外交部長は3月19日、要請に応じて英国のクーパー外相と電話会談を行い、中東情勢を中心に意見を交換しました。クーパー外相は、現在の中東情勢に関する英国の見解を説明し、日ごとに不安定さを増す世界に直面する中、英国は中国と緊密に意思疎通を図り、戦争の早期終結、外交協議の再開、長期的な解決策の模索を進めていきたいとの考えを示しました。王部長は、「中東紛争は現在も激化しており、戦闘は拡大し、地域の平