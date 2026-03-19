ロシアが２０１４年３月にウクライナ南部クリミアを併合してから丸１２年となった１８日、プーチン露大統領は閣僚らとオンライン形式で会議を開いた。クリミア併合について「この選択は不変だ」と主張し、占領しているウクライナ領土を返還しない姿勢を改めて示した。プーチン氏は会議で、クリミアの社会基盤整備や福祉対策を優先して取り組んでいるとアピールした。これまでに政権が約１兆３０００億ルーブル（約２兆４８００