沖縄県名護市で小型船2隻が転覆し、2人が死亡した事故で、亡くなった女子高校生が転覆した船体に救命胴衣の一部が引っかかった状態で見つかっていたことが新たにわかりました。海上保安庁などによりますと、今月16日、名護市で、小型船2隻が転覆し女子高校生と男性船長が死亡した事故で、亡くなった女子高校生が発見された際、船体の内部に、救命胴衣の一部が引っかかった状態だったということです。また当時、必要な装備を持つ潜