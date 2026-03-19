セール実施中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、赤松健氏によるマンガ「ラブひな」がセール価格で販売されている。 「ラブひな」は1998～2001年まで「週刊少年マガジン」にて連載されていた作品でテレビアニメ化もされている。突然女子寮の管理人となった浦島景太郎が、個性的な住人の美少女たちとドタバタな日々を過ごす。 現在Kindleストアでは、本作の1巻から14巻が11円