◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦帝京（東京）4―3沖縄尚学（沖縄）（2026年3月19日甲子園）16年ぶり選抜出場の帝京（東京）は、開幕戦で昨夏の覇者・沖縄尚学（沖縄）と対戦。1点を追う8回に5番・蔦原悠太（3年）の2点二塁打などで4点を奪って逆転し、16年ぶりの初戦突破を果たした。相手先発は、大会〓1左腕・末吉良丞（3年）。昨秋のチーム打率・354、7本塁打の強力打線は、4回に1死二塁、5回は2死二塁、6回