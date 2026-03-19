バルセロナに所属するMFフェルミン・ロペスが、18日のニューカッスル戦を振り返った。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16の2ndレグが18日に行われ、バルセロナはニューカッスルと本拠地『カンプ・ノウ』で対戦。1stレグで劇的同点弾でイーブンに持ち込んだブラウグラナは、ハフィーニャの先制点を皮切りに、フェルミン・ロペスの1ゴール1アシストの活躍などで