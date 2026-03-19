ＷＢＣ日本代表のソフトバンク・近藤健介外野手が１９日、チームに合流した。みずほペイペイでの全体練習に参加し「疲れは多少ありますけど、全然問題ないです」と元気に体を動かした。２大会連続のＷＢＣ出場となったが、チームは１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）で敗れて敗退。１３打数無安打のまま大会を終えた。１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年Ｗ