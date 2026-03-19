紅白のステージで全裸の女性ダンサーが踊っている！？20年前、日本を震撼させたアノ事件の真相を綾小路翔が語った！実はNHKでやってはいけないことを事前に確認し、ダンサーがボディスーツを着用することについてはスタッフの了解も得ていたという綾小路。大騒動になった背景には、なんと地デジ化が関係していたのだとか……！？ 【TVer】氣志團の大ヒット曲「One Night Carnival」当初メンバー