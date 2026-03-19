ドジャースは18日（日本時間19日）、日本を代表するグローバル衣料ブランド「ユニクロ」とパートナーシップ契約を結んだと発表した。詳細は今月25日に明らかとなる。ユニクロとの契約をめぐっては15日（同16日）に米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケイティー・ウー記者が自身のSNSで「ドジャースは、ファッション大手ユニクロと契約に合意し、ドジャースタジアムの公式フィールド提示パートナーとなる」と報じてい