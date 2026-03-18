白い車体が特徴のＶＳＥ。左は１９８７年に登場したＨｉＳＥ＝１８日、ロマンスカーミュージアム「白いロマンスカー」として人気を集めた小田急電鉄の特急電車「ＶＳＥ」（５００００形）が１９日から、海老名市の展示施設「ロマンスカーミュージアム」で一般公開される。流麗な車体や開放感ある客室など内外を間近で見学できる。小田急が１８日、報道各社に公開した。展示されるのは、２０２３年に引退した先頭車１両。車内に