―求められる資源の効率的な再利用、改正資源有効利用促進法の施行が後押し― 米・イスラエルとイランの軍事衝突により、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の事実上の封鎖が長引くことへの懸念から原油の供給不安が強まっている。原油高は企業にとって原材料費や物流費の増加につながる一方、プラスチックなど石油由来の素材に依存しない「サーキュラーエコノミー（循環経済）」に移