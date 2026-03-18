Photo: きむ（ら） ROOMIE 2026年1月16日掲載の記事より転載 家の中って、よくみてみると意外と小さな隙間があったりするんですよね。これが押入れのドアなどであれば全く気にならないのですが、キッチン周りだと気になることが……。気づいてしまうとストレスなので、そんな時にはコレを使いましょう。シンクの隙間が気になるな…