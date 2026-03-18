Photo: きむ（ら）

ROOMIE 2026年1月16日掲載の記事より転載

家の中って、よくみてみると意外と小さな隙間があったりするんですよね。

これが押入れのドアなどであれば全く気にならないのですが、キッチン周りだと気になることが……。

気づいてしまうとストレスなので、そんな時にはコレを使いましょう。

シンクの隙間が気になるな…

たとえばですが、シンクの下の小さな隙間。

足元にある部分なので今まで気に求めていなかったのですが、実はこういった隙間に米粒や調味料などが入り込んでいたりするんです。

横から見ても気づきにくいのですが、正面から見てみると隙間があるのが分かると思います。

こういった見えにくい場所に食べ物が入ってしまうと、どこからか入り込んできた小さな虫が……。 なんて事になっては大惨事なので、なんとか防ぎたい！

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セメダインのすきまパテ

セメダイン すきまパテ

そんなときに見つけたのが、セメダインから出ている「すきまパテ」というアイテムです。

中身は粘土のようなパテが入っています。

実際に使ってみると

使い方は想像通りといった感じですが、まずは粘土のように少し取り、塞ぎたい場所にセットします。

その後は、隙間にしっかりフィットするように、指先で馴染ませれば完成！

とっても簡単なんです。

ほかにも隙間はあるかな〜と探していたら、シンクの下の包丁やボールなどを入れているスペースにある、床下からパイプを通している場所にもありました。

ここもぱぱっと塞いじゃいましょう。

横にある蛇腹のパイプのところも、小さな隙間を発見！

ここはまずパテを細長いソーセージの様な形にし、丸くセット。

その後、指でしっかりと隙間を埋めて完成です。

子供の頃に遊んだ粘土と似た感覚なので、楽しく簡単に作業できるのもよいところです。

プロの仕上がりをめざすのは難しいな

非常に簡単に隙間を埋めることができるのですが、指先でペタペタと押し込んでいくので、どうしても指の跡というか形は残ってしまいがちです。

プロの業者の方が作業した場合はもっと綺麗にできると思うのですが、そのレベルになるには修行が必要そうです。

とはいえ、基本的には目につきにくい場所で使うため、実用上はほぼ気にならないのでご安心を！

結構たっぷり使えるんだよね

埋めた方がよい家の中の隙間は、多くの家に存在しているはず。

ですが、それぞれの場所はとても少ない量のパテで埋めることができるので、200gの量でもかなり多くの場所を埋めることが可能です。

ちなみに、キッチン周りで4箇所に使いましたが、こんなに余っているくらいです。

金額は2倍弱で1kg入っているタイプもあったのですが、我が家の場合はこの200g版で全然問題なかったです。

リーズナブルかつ簡単に隙間を塞げるので、オススメですよ！

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Photo: きむ（ら）