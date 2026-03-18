【新興国通貨】ドル人民元は6.88台前半＝中国人民元 ドル人民元はドル安もあって上値が重く6.88台前半推移。月曜日に6.9050元近くまで上昇したドル人民元は、ドル高一服もあって高値から売りが出ると、昨日海外市場に一時6.8814元を付けた。その後少し戻すも、朝も6.8830元を付けるなど上値が重い。 対円では昨日元高もあって23円16銭を付けた後、言った塗りが強まる展開。今朝は23円10銭を挟む展開。 CNYJPY 23.095