俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に錦織丈役で出演中の杉田雷麟がコメントを寄せた。【写真あり】え、続投!?新たな相関図にネット仰天――オーディションを経て、「ばけばけ」への出演が決まった時のお気持ちを聞かせてください。オーディションの時から、やりたいと思