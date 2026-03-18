元メジャーリーガー、イチロー氏（52＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）のものまねで知られるお笑いタレントのニッチロー（47）が17日に放送されたTBS系「THE神業チャレンジ」（後7・00）に出演。現在の借金額を明かした。昨年12月28日に放送されたフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」の人気企画「4×200mリレーサバイバルレンチャン」に出演した際、下北沢で自身が監修している焼肉店「スズロー」を経営しているこ