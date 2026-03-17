大分県別府市が今年度配布した「おこめ券」450万円分を紛失した問題で、市は職員ら2人を減給処分としました。 【写真を見る】「おこめ券」450万円分を誤廃棄…金庫に戻さず倉庫に放置市職員2人を減給処分大分・別府市 別府市産業政策課の30代の男性職員2人と20代の女性事務員の3人は、生活応援事業の「全国共通おこめ券」について、市民からの引き換えがなかった分の精算をしていた際、およそ1万枚・450万円分を誤って廃棄し