座席付き電動三輪車「Unimo（ユニモ）」の試乗会で説明を受ける参加者＝17日午後、宇都宮市電動キックボードのシェアリング事業を展開するLuup（ループ、東京）は17日、座席付き電動三輪車「Unimo（ユニモ）」の試乗会を宇都宮市で開いた。幅広い世代が使いやすい設計で、高齢者の移動手段としての利用も見据える。ハンドルの角度や速度に応じて車体の傾きを自動調整する仕組みで安定性を実現。転倒を防ぎ、高齢者でも乗車しや