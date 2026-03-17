WBC元プロ野球選手で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を日本国内で独占配信するネットフリックスのナビゲーターを務める杉谷拳士氏が自身のXを更新。かつて西武でプレーした元助っ人とのまさかの遭遇を報告している。再会に思わずハグを交わした。杉谷氏は自身のXに「マイアミでまさかの再会」と記して写真を公開。写真内で満面の笑みを浮かべながら杉谷氏と抱き合ったのは2014年から21年まで西武でプレーしたエル