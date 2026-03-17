フライパン×強火でふっくら！あさりの酒蒸し。砂抜きのコツも

加熱しすぎると身が縮み、堅くなってしまう「あさりの酒蒸し」。シンプルな料理だけに、砂出しの方法や、洗い方のコツなど、下ごしらえの基本も含めて、作り方をご紹介します。

【必ずおいしく！ のコツ】

蒸気穴のないジャストサイズのふたで密閉して、強火で一気に蒸し上げます！

あさりは長く加熱すると身が縮み、堅くなるので、少ない水分を強火で熱し、蒸気で一気に蒸し上げることが大切。蒸気穴があるものや、フライパンを密閉できないふたを使うと、せっかくの蒸気が逃げてしまうので注意しましょう。

基本の『あさりの酒蒸し』のレシピ

材料（2人分）

あさり（殼つき）……300g



〈塩水（あさりの砂出し用）〉*

水……1カップ

塩……小さじ1（約6g）



しょうが……1かけ

三つ葉……1/4束

酒……1/4カップ

しょうゆ……少々



＊あさりを砂出しするときに使用する塩水の配合は、海水に近い3%。バットの大きさに合わせて注ぎ入れる塩水の分量は加減してください。なお、砂出しずみのあさりを使う場合も、砂が残っていることがあるので、時間があれば、同様に砂出ししてから調理すると安心です。

作り方

（1） 塩水の材料は混ぜる。あさりを小さめのバットに入れ、ひたひた（あさりの口が少し出ている状態）の塩水を注ぐ。密閉しないようにアルミホイルをかぶせ、冷蔵庫に2〜3時間置いて砂出しをする。

（2） ボールに水とあさりを入れ、殻と殻をこすり合わせるようにして表面の汚れを落とし、ざるに上げる。しょうがは皮をむき、せん切りにする。三つ葉は根元を切り、長さ3〜4cmに切る。

（3） フライパンにあさりを広げ入れ、酒、しょうがを加えてふたをし、強火にかける。

（4） あさりの口が開いたらすぐに火を止め、しょうゆ、三つ葉の順に加えてさっと混ぜ、汁ごと器に盛る。

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