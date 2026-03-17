マーシャルの国内正規輸入代理店でもある完実電気は3月19日、「House of Marley」ブランドから、ポータブルスピーカー「Get Together Go」を発売する。カラーは、シグネチャーブラックとクリームの2色で、市場予想売価は2万9990円。●サステナブルなデザイン防水・防塵性能も備えタフな構造新製品は、地球環境に配慮したサステナブルなデザインで、高いパフォーマンスも備えたポータブルスピーカー。廃棄物を再利用して作ら