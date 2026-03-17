第６回ＷＢＣで史上初のベスト４入りを逃した侍ジャパンの敗退を受け、球界内で改めてＮＰＢへの「ピッチコム」と「ピッチクロック」の導入を急ぐべきとの声が強まっている。ピッチコムは、投手と捕手が電子機器でサイン交換を行うシステム。ピッチクロックは投球間隔を管理するルールで今大会は無走者で１５秒、走者ありで１８秒に設定された。打者にも準備時間の制限があり、けん制やプレートの外し方にも回数制限が設けられ