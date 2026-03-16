息をのむ美しさと圧倒的パフォーマンス！フェラーリは2026年3月12日、エレガンスとスポーティさを兼ね備え、圧倒的なパフォーマンスを誇りながらも日常的な使いやすさも追求された2＋2シーターのオープンスポーツカー新型「アマルフィ スパイダー」を発表しました。新型アマルフィ スパイダーは、フロントミッドシップにV型8気筒エンジンを搭載するFRオープンスポーツカーです。【画像】超カッコイイ！ これが新型「“4人乗り