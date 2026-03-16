米・ロサンゼルスで１６日に行われた第９８回アカデミー賞の発表・授賞式で、レオナルド・ディカプリオ（５１）主演の「ワン・バトル・アフター・アナザー」が作品賞や監督賞など最多６部門でオスカーを受賞した。ところが、米ＡＢＣが生中継した同授賞式では、ディカプリオの顔がアップになった瞬間に映像が途切れるというハプニングが発生。視聴者の間では「何かの政治的圧力？」など、さまざまな憶測が飛び交った。という