「ちょっとそこまで」に適した街乗り仕様日常生活のなかで、ほんの少しの距離を移動するだけなのに意外と手間がかかると感じることはありませんか。歩くにはやや遠く、かといって自動車を使うほどでもない。そうした中途半端な距離をどう移動するかは、多くの人にとって身近なテーマです。【画像】超いいじゃん！ これが “免許なしでOK”のダイハツ新型「ちいさな四輪モデル」です！（30枚以上）そうしたニーズに応える新た