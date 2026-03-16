昭和産業が出資する東北大学発スタートアップのファイトケミカルプロダクツ(仙台市)はこのほど、同大学青葉山キャンパス内で、未利用油をアップサイクルする実証設備落成お披露目会を開催した。同設備は、同大学が開発した独自技術「イオン交換樹脂法」によって、油脂製造副産物から高付加価値機能性素材とバイオ燃料を同時に製造できる国内初の実証設備だ。使用できる樹脂量は従来の70kgから1tにスケールアップした。ファイトケミ