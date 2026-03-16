16日午前、沖縄県名護市のアメリカ軍キャンプ・シュワブの沖合で、基地建設に抗議する人たちを乗せた船2隻が転覆し、合わせて21人が救助されましたが、2人が意識不明です。海上保安庁によりますと、16日午前10時すぎ、「名護市辺野古沖で、平和丸と不屈丸が転覆した」と通報がありました。転覆したのは、辺野古で続くアメリカ軍の基地建設に抗議する人たちを乗せた船で、合わせて21人が海に投げ出され、海上保安庁のボートで救助さ