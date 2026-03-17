沖縄県名護市辺野古沖で起きた転覆事故を受け、同志社国際高校は17日、京田辺市の同校で記者会見を行った。【映像】記者が10分間・徹底追及した瞬間（実際の様子）西田喜久夫校長は冒頭、研修旅行中の不慮の事故により高校2年生の女子生徒1名が亡くなった事実を報告し「在校生のご家族様をはじめ、関係者の皆様、その他多くの方々に多大なご心配、ご心労をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、哀悼の意を