3月16日、沖縄県名護市辺野古の沖合でボートが転覆した事故。 ▼【写真を見る】事故直後、転覆してえい航される船 当時、船には修学旅行中で訪れていた同志社国際高校の生徒18人を含む21人が乗船。全員が海に投げ出され、女子生徒（17）と「不屈」の船長・金井創さん（71）の2人が死亡したほか、14人が骨折などのけがをしました。 事故当時、現場では一体何が起きていたのでしょうか。最新情報をもとに神戸大学大学