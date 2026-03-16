さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『くまのプーさん』原作デビュー100周年を記念した上品な陶器製テーブルウェアが登場。「クラシックプー」デザインを使用した日常使いしやすいサラダボウルやミニ皿などがラインナップされます☆ スケーター ディズニー『くまのプーさん』原作デビュー100周年記念「クラシックプー」陶器製テーブルウェア