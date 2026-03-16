昨年大みそかの『RIZIN師走の喧嘩祭り』の第1試合で芦澤竜誠に一本勝ちしたジョリーが、14日に公開された朝倉未来との対談動画で、「僕、実は子どもが4人いる」と告白した。【動画】朝倉未来×ジョリー対談「実は子どもが4人いる」前妻・清水への未練も語る『BreakingDown』で知名度を上げてRIZINにたどり着いたジョリーは、芦澤をアームバーで極めて秒殺勝利。会場に大きなインパクトを残した。それから2ヶ月が経過し、RIZIN