RIZIN初参戦で勝利のジョリー「実は子どもが4人いる」と告白 前妻・清水への未練も語る
昨年大みそかの『RIZIN師走の喧嘩祭り』の第1試合で芦澤竜誠に一本勝ちしたジョリーが、14日に公開された朝倉未来との対談動画で、「僕、実は子どもが4人いる」と告白した。
【動画】朝倉未来×ジョリー対談「実は子どもが4人いる」前妻・清水への未練も語る
『BreakingDown』で知名度を上げてRIZINにたどり着いたジョリーは、芦澤をアームバーで極めて秒殺勝利。会場に大きなインパクトを残した。それから2ヶ月が経過し、RIZIN参戦のきっかけとなった恩人の朝倉のジムを訪れ、感謝を伝えながら対談を行った。
そのなかでジョリーは、地元の和歌山に離婚した元妻と4人の子どもがいることを明かし、「離婚したからパパって言う権利はないんですけど、毎月決まったお金を渡すためにすごい頑張っていて。RIZINファイターとして、変にビジネスを展開するべきじゃないと思ってるんですけど」と、朝倉に格闘家とサイドビジネスについて相談した。
それを聞いた朝倉は「関係ないでしょ」と即答。ジョリーが「けっこう視聴者に言われるんですよ」と打ち明けるも、朝倉は「黙っとけと。お前の人生じゃないんだから黙って自分のやるべきことをやっとけ」「格闘家なんて24時間練習してるわけじゃないんだから、やれること全部やったほうがいいよ」とアドバイスを送った。
また、ジョリーは前妻の清水と離婚したことも報告。価値観の違いから離婚をしたが、「好きなまま離婚をした」と未練もあるが、朝倉は「人を好きになる気持ちがあまりない」「今は結婚願望もない」と自身の恋愛観を語った。
【動画】朝倉未来×ジョリー対談「実は子どもが4人いる」前妻・清水への未練も語る
『BreakingDown』で知名度を上げてRIZINにたどり着いたジョリーは、芦澤をアームバーで極めて秒殺勝利。会場に大きなインパクトを残した。それから2ヶ月が経過し、RIZIN参戦のきっかけとなった恩人の朝倉のジムを訪れ、感謝を伝えながら対談を行った。
それを聞いた朝倉は「関係ないでしょ」と即答。ジョリーが「けっこう視聴者に言われるんですよ」と打ち明けるも、朝倉は「黙っとけと。お前の人生じゃないんだから黙って自分のやるべきことをやっとけ」「格闘家なんて24時間練習してるわけじゃないんだから、やれること全部やったほうがいいよ」とアドバイスを送った。
また、ジョリーは前妻の清水と離婚したことも報告。価値観の違いから離婚をしたが、「好きなまま離婚をした」と未練もあるが、朝倉は「人を好きになる気持ちがあまりない」「今は結婚願望もない」と自身の恋愛観を語った。