寿司チェーン「はま寿司」は、2026年3月17日（火）から、「はま寿司の大切り旨ねた祭り」を全国の店舗で開催する。【商品画像】「大切り旨ねた祭り」の対象商品はこちら今回のフェアでは、マグロ1尾から数％しか取れない“はらみ”を大切りで提供する「大切りまぐろはらみ」を税込110円で販売する。また、タマネギや人参、サツマイモなどの野菜を使用した「特大5種野菜のかき揚げ握り」も同価格で提供する。また、香ばしく炙った脂