【はま寿司】マグロ1尾から数％しか取れない「大切りまぐろはらみ」を110円で提供　「大切り旨ねた祭り」開催

寿司チェーン「はま寿司」は、2026年3月17日（火）から、「はま寿司の大切り旨ねた祭り」を全国の店舗で開催する。

【商品画像】「大切り旨ねた祭り」の対象商品はこちら

今回のフェアでは、マグロ1尾から数％しか取れない“はらみ”を大切りで提供する「大切りまぐろはらみ」を税込110円で販売する。また、タマネギや人参、サツマイモなどの野菜を使用した「特大5種野菜のかき揚げ握り」も同価格で提供する。

また、香ばしく炙った脂のりの良いサーモンを堪能できる「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」、柔らかな身と甘みが特長の「噴火湾産 大粒ほたて」、“中落ち”をたっぷり盛りつけた「山盛り 本鮪(まぐろ)中落ちつつみ」も登場。

至福の一貫シリーズでは、シャリに合う特製タレで味付けした豚の角煮を堪能できる「大判豚角煮握り」、脂のりが良い「地中海産 大切り本鮪中とろ」を販売する。サイドメニューでは、「たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し」、「パリパリチーズカレー春巻（２本）」も楽しむことができる。

さらに、はま寿司公式Xでは、フェア開催を記念して、抽選で合計80名にはま寿司で使える「お食事ご優待券」3,000円分が当たるキャンペーンを実施する。

〈対象商品〉

・大切りまぐろはらみ 税込110円

・特大5種野菜のかき揚げ握り 税込110円

・山盛り 炙りとろサーモンつつみ 税込176円

・噴火湾産 大粒ほたて 税込176円

・山盛り 本鮪中落ちつつみ 税込231円

・大判豚角煮握り 税込319円

・地中海産 大切り本鮪中とろ 税込319円

・たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し 税込319円

・パリパリチーズカレー春巻（２本） 税込242円

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〈Xキャンペーン詳細〉

【実施期間】

2026年3月16日（月）10:30〜3月18日（水）23:59

【応募方法】

〈1〉はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp）をフォロー

〈2〉「＃はま寿司の大切り旨ねた祭りこれ食べる」と【食べたいねた】を記載の上、はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポスト

【賞品】

抽選で合計80名にはま寿司で使える「お食事ご優待券」3,000円分をプレゼント

※画像はイメージです

※商品はなくなり次第終了

※一部商品は販売期間が異なる

※662店舗で販売予定