「＝LOVE」のみりにゃこと大谷映美里（28）が16日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。「28歳になりました」と書き出した大谷。15日に28歳の誕生日を迎え、花束を持ったオフショットを公開した。「たくさん、お祝いのお言葉をありがとうございます」と感謝。「これからも毎日を楽しみたいと思います」とし「お花いっぱいで可愛くお祝いしてもらったよーー」とつづった。ファンからは「可愛くてキラキラで