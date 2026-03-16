ダイソーのインテリア売り場をチェックしていると、三角形のフォルムがおしゃれな収納ラックを発見！置き型と壁掛けの2WAY仕様で、設置場所を選ばずさまざまなシーンで使えるのが魅力です。お値段は220円（税込）ながらも高見えデザインで、お部屋の雰囲気をおしゃれに演出します♪ぜひお買い物の参考にしてみて。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スチール壁掛けインテリア収納（木製棚、三角形）価格：￥220（税込）販売