100均でめちゃ便利なの見つけたよ〜！200円とは思えない♡高見えインテリア収納ラック

ダイソーのインテリア売り場をチェックしていると、三角形のフォルムがおしゃれな収納ラックを発見！置き型と壁掛けの2WAY仕様で、設置場所を選ばずさまざまなシーンで使えるのが魅力です。お値段は220円（税込）ながらも高見えデザインで、お部屋の雰囲気をおしゃれに演出します♪ぜひお買い物の参考にしてみて。

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商品情報

商品名：スチール壁掛けインテリア収納（木製棚、三角形）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

耐荷重の目安：約1kg

JANコード：4550480751047

200円で高見えが叶う♪ダイソーの『スチール壁掛けインテリア収納（木製棚、三角形）』

今回は、ダイソーで見つけた『スチール壁掛けインテリア収納（木製棚、三角形）』をご紹介します。

三角形のフォルムが印象的で、お値段は220円（税込）とリーズナブルながらも高見えデザインの収納ラック。お気に入りの小物を飾って、お部屋のディスプレイをおしゃれに楽しめます。

太めのしっかりとしたワイヤーで耐久性が高く、耐荷重は約1kgまで対応。お気に入りの雑貨や小物を安心して置けます。

壁掛けでも使える2WAY仕様♪推しグッズをおしゃれに飾れる！

置き型と壁掛けの2WAY仕様で、スペースや好みに合わせて自由に使えるのが便利です。

今回、壁掛けで目立たないタイプのピン固定具（写真の白いパーツ）を使いたかったのですが、フック穴が小さくフレームと重なって干渉してしまい、使用できなかったのが少し残念です…。

今回は画鋲を使うことで無事に設置できました。

画鋲で固定してみましたが、手のひらサイズの小さなフィギュアは問題なく乗りました。

がたつきもなく、安定感も抜群です。S字フックなどを組み合わせたり、キーホルダータイプのマスコットを吊るしてもよさそうです◎

今回は、ダイソーの『スチール壁掛けインテリア収納（木製棚、三角形）』をご紹介しました。

おしゃれで手軽に取り入れられるアイテムなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。