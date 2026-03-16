敗退後、内川氏が涙「胸が熱くなりますね」■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、初の8強止まりとなった。早すぎる終戦に日本中が悲しみに包まれる中、Netflixの中継で解説を務めた内川聖一氏が涙を見せる一幕があり、ファンの間で反響を呼ん