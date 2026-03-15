Image: ヘインズジャパン 汗を気にせずグレーを着たい！どんなボトムスにもあわせやすい「グレー」のTシャツ。春夏に1枚でさらっと着るとこなれて見えるんですよね。でも現実は、背中に汗が染みて色が変わってしまうことも。この汗染み問題なしに、爽やかに着られるグレーTがヘインズから登場したのです。夏でも汗染みの目立ちにくいグレーT Image: