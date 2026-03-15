汗を気にせずグレーを着たい！

どんなボトムスにもあわせやすい「グレー」のTシャツ。春夏に1枚でさらっと着るとこなれて見えるんですよね。でも現実は、背中に汗が染みて色が変わってしまうことも。

この汗染み問題なしに、爽やかに着られるグレーTがヘインズから登場したのです。

夏でも汗染みの目立ちにくいグレーT

Image: ヘインズジャパン 「Hanes T-SHIRTS MOKUクルーネックTシャツ」S、M、L、XL：3,520円（税込）／XXL：3,850円（税込）

それが「Hanes T-SHIRTS MOKUクルーネックTシャツ」。「Hanes T-SHIRTS SHIRO」、「Hanes T-SHIRTS KURO」に続くシリーズ第3弾のアイテムです。

Image: ヘインズジャパン

汗染みしにくいのは、糸から作り上げたという「杢糸」がキー。一般的に杢糸を糸から生み出すことはとても珍しいなか、独自に開発した2種類の特殊加工済みの先染めグレー糸を撚った、完全オリジナルの杢グレー生地が使用されています。

この杢グレー生地が、水分の吸収率を半減させて水分を生地上で拡散するというハイテク生地で、グレーTなのに汗染みが目立ちにくいのです。

スタンダードど真ん中のシルエット

Image: ヘインズジャパン

さすがヘインズ、クセのないシルエットで重ね着にも1枚で着るのにもさらっとフィット。

⾝幅と袖幅にゆとりを持たせたアメリカンスタイルでリラックス感はありつつ、程よい厚みで着心地のいい7.0オンスだからきれいめな印象に。「首周りやフェイスラインを最もキレイに見せる」という首周りの設計など、デザインにも工夫が詰まっています。

Image: ヘインズジャパン

徐々にアウターを着なくなるこれからの季節。シンプルだからこそ服装に迷うことも増えますが、「これだけ持っていれば大丈夫」と思える1枚なこと間違いなしです。

Source:ヘインズジャパン