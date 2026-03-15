TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が15日、同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演し、3月末で番組を卒業すると発表した。番組エンディングで「実はですね、3月いっぱいで『日曜サンデー』、卒業することになりました」と報告した。急転直下の決定だったという。「急すぎて、私もその話を最初に聞いたのが3月に入ってからでして。いろんなことがダダダっと決まって、急展開ということで。シフトの関係