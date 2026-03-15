オープン戦、ヤクルト３−３オリックス」（１５日、神宮球場）試合後、出陣式が行われ、ヤクルトで活動休止中だった人気マスコット、つば九郎の活動再開が発表され、つば九郎もチラリと姿をみせ、ビジョンに映されると、ファンも大盛り上がりとなった。球団は「球団マスコットつば九郎』は今シーズンより活動を再開することをお知らせいたします。活動休止中はさまざまな想いやメッセージをいただき、ありがとうございま