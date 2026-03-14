【モデルプレス＝2026/03/14】お笑いトリオ・森三中の大島美幸と、ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）によるユニット・MyM（Miyuki / Yoshiko / Mahiru）が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】「TGC」初登場の女芸人特別ユニット、フリル衣装姿◆MyM「TGC」初登場フリルが印象的なコーディネートでランウェイトップまでウォーキングし