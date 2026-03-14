2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（公開日：2025年7月14日）*****歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。７月号の書は「ノー天気」です。【美輪さんの書】美輪さんがすすめる「ノー天気」* * * * * * *ネガティブな感情は幸運が遠