【モデルプレス＝2026/03/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月13日、自身のInstagramを更新。ピンク髪のヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「一瞬誰かと」ピンク髪ツインテール姿◆ IVEレイ、ピンク髪のツインテール公開レイは、「楽しかった」とハートの絵文字などと共に写真を複数枚投稿。明るいブラウンや艶やかな黒髪のイメージから一転、透明感のあるハイトー