＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】冗談みたいな体格差＆劇的結末（実際の様子）まさに「大人と子供」ほどの大胆な体格差だ。体重252kgの巨漢と、その半分にも満たない109.9kgの力士が激突。約1分間に及ぶ死闘の末、最後は物言いがつく際どい決着となり、館内は騒然。ファンからも「冗談みたいな体格差」と驚きの声が相次いだ。注目を集めたのは、序二段八枚目・蒼富士（伊勢ヶ濱）と、序二