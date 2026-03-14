『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（27）東レアローズ静岡小野寺瑛輝後編（前編：小野寺瑛輝が振り返る、郄橋藍世代のヤバいやつ春高バレーで「ブロック３枚でも止まらなかった」＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリー