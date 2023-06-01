【30MS 春日未来 （20th Anniv. YOU AND アイ！）】 3月14日 発売 価格：5,060円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 春日未来 （20th Anniv. YOU AND アイ！）」を3月14日に発売する。価格は5,060円。 本商品は、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」と「アイドルマスター」シリーズのコラボより、「アイドルマスター ミリオン