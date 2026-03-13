お好み焼きの人気店が女子ハンドボールチームとタッグを組み、女性アスリートや働く女性などを対象にしたより健康的なメニューを作りました。ボリューム感あふれるお好み焼き。ハンドボール女子のイズミメイプルレッズの選手たちが食べているのは、新たなコンセプトのもと開発されました。■イズミメイプルレッズ広島三橋未来 選手「新しい発見がありました」手がけたのは、人気お好み焼き