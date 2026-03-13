STARTO ENTERTAINMENTは13日、公式サイトに「チケット転売出品者・転売サイトに対する訴訟提起のお知らせ」と題した文書を投稿。同社所属アーティストによるコンサートチケットを転売する行為への対抗策の経過、続報を公表した。Snow Man阿部亮平、チケット“転売”「心を痛めている、非常に重大な問題」同社は、契約タレントが出演するコンサートを主催している株式会社ヤング・コミュニケーションと協力し、多数の転売（チケ